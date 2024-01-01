5 000 дирхамов ОАЭ в ангольские кванзы

Сконвертируйте AED в AOA по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = Kz249,7 AOA

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к AOA

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AOA
1 AED в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий251,5350261,7010
Низкий249,3700241,6970
В среднем250,0560251,3640
Изменение-0.21%2.35%
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Соотношение 1 AED к AOA

За последние 30 дней максимальный курс AED к AOA составил 251,5350, а минимальный — 249,3700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 250,0560. Изменение курса AED к AOA в процентном соотношении составило -0.21.

За последние 90 дней максимальный курс AED к AOA составил 261,7010, а минимальный — 241,6970. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 251,3640. Изменение курса AED к AOA в процентном соотношении составило 2.35.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Ангольская кванза
1 AED249,68900 AOA
5 AED1 248,44500 AOA
10 AED2 496,89000 AOA
20 AED4 993,78000 AOA
50 AED12 484,45000 AOA
100 AED24 968,90000 AOA
250 AED62 422,25000 AOA
500 AED124 844,50000 AOA
1000 AED249 689,00000 AOA
2000 AED499 378,00000 AOA
5000 AED1 248 445,00000 AOA
10000 AED2 496 890,00000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Дирхам ОАЭ
1 AOA0,00400 AED
5 AOA0,02002 AED
10 AOA0,04005 AED
20 AOA0,08010 AED
50 AOA0,20025 AED
100 AOA0,40050 AED
250 AOA1,00125 AED
500 AOA2,00250 AED
1000 AOA4,00499 AED
2000 AOA8,00998 AED
5000 AOA20,02495 AED
10000 AOA40,04990 AED