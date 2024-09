NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC é uma empresa listada e negociada na Bolsa de Valores de Londres sob NAS.LON.

Qual é o desempenho atual das ações NAS.LON?

Em 19-09-2024, o preço das ações está em 40.60 GBP. O mercado observou uma alteração de 0.5 GBP no preço de uma ação NAS.LON, o que representa uma alteração de 1.2469% em relação ao fechamento anterior de 40.10 GBP.



Em 19-09-2024, as ações NAS.LON abriram em 40.28 GBP, atingiram uma alta de 40.68 GBP e uma baixa de 39.80 GBP. O preço de fechamento ajustado é 40.60 GBP, enquanto o preço de fechamento é 40.60 GBP. O fechamento ajustado é o preço de fechamento após os ajustes para todas as divisões aplicáveis e as distribuições dos dividendos, ao passo que o preço de fechamento se refere ao último preço pelo qual uma ação foi negociada durante a sessão.



O volume de ações negociado ontem foi 8452, indicando o nível de atividade do mercado.



NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC durante o último dia de negociações observou uma alta de 40.68 GBP e uma baixa de 39.80 GBP.