Preço da ação de Leapfrog Acquisition Corporation Warrants (LFACW) em EUR
Converta ações de Leapfrog Acquisition Corporation Warrants em mais de 140 moedas com a nossa ferramenta prática para evitar tarifas ocultas que podem reduzir seus rendimentos de investimento globais.
Vai vender ações em outra moeda? Use a Wise para receber e manter os fundos, e aguarde o momento ideal para fazer a conversão.
Evite tarifas ocultas nas transferências internacionais com uma conta da Wise.*
Ações Leapfrog Acquisition Corporation Warrants (LFACW) em EUR
1 LFACW = 0.3153744 EUR
Visão geral do desempenho das ações de Leapfrog Acquisition Corporation Warrants
Verifique o histórico de desempenho financeiro da Leapfrog Acquisition Corporation Warrants, como receita ou lucro líquido, além das informações essenciais sobre o seu valor de mercado passado e atual.
Desempenho das ações LFACW
|Fechamento anterior
|0.315
|Variação do dia
|0.315 - 0.315
|Variação do ano
|0 - 0.876
|Valor de mercado
|1,690,932.408
|Câmbio primário
|NASDAQ
Desempenho de Leapfrog Acquisition Corporation Warrants
|Lucro diluído por ação (12 meses anteriores)
|0
|Crescimento da receita em relação ao ano anterior
|0%
|Crescimento dos ganhos em relação ao ano anterior
|0%
|Margem de lucro
|0%
Sobre Leapfrog Acquisition Corporation Warrants
Leapfrog Acquisition Corporation Warrants (LFACW) is a special purpose acquisition company (SPAC) strategically positioned to pursue mergers with innovative growth companies, particularly in the technology and financial services sectors. Supported by a highly experienced management team, LFACW targets high-potential enterprises that are well-positioned for substantial growth. The warrants provide investors a unique opportunity to benefit from the anticipated upside of these target companies while capitalizing on the capital preservation aspects inherent to the SPAC structure. With a strong focus on strategic investments and value creation, LFACW stands out as an attractive proposition for institutional investors seeking exposure to the evolving landscape of mergers and acquisitions.
Transformando as suas opções sobre ações ou unidades de ações restritas (RSUs) em dinheiro
Se você tem unidades de ações restritas (RSUs) ou opções sobre ações em uma moeda estrangeira, provavelmente deseja ver os benefícios do seu investimento. Após receber o dinheiro, você pode convertê-lo com a taxa de câmbio comercial direto para a sua conta.
Guarde mais de 40 moedas para converter e enviar dinheiro a qualquer momento
Adicione uma moeda à sua conta sempre que quiser e sem pagar nada por isso. Você pode converter dinheiro com a taxa de câmbio comercial. Com a Wise, você também pode receber dinheiro em uma moeda diferente da sua moeda local. Receba o seu salário, aposentadoria ou outros pagamentos com dados de conta em 8 moedas.
Como economizar dinheiro ao vender ou comprar ações internacionais
- 1
Evite tarifas ocultas nas transferências internacionais quando retirar dinheiro de plataformas de negociação*
Ao investir em ações internacionais, é provável que você precise enviar dinheiro para o exterior. Com a Wise, não há grandes tarifas, sejam ocultas ou não. Por isso, é mais barato do que você está acostumado.
- 2
Converta o seu dinheiro em outras moedas no momento certo
Ao vender ações na sua plataforma de preferência, guarde os rendimentos em 40 moedas na sua conta da Wise. Venda em USD, guarde na sua conta da Wise e converta quando precisar.
- 3
Use o cartão de débito da Wise para compras e retiradas do dia a dia
O cartão de débito da Wise é uma maneira conveniente de usar o seu dinheiro. Utilize para transações online ou em lojas físicas, ou para retirar dinheiro em caixas eletrônicos. Sem margens de lucro escondidas no câmbio ou tarifas ocultas.
As pessoas também pesquisam
|AAPL
|IBM
|ARGX
|GBP
|235.30
|214.58
|654.89
|EUR
|276.23
|251.91
|768.83
|USD
|315.32
|287.56
|877.62
Se você estiver comprando ou vendendo ações e fundos cotados no exterior, poderá ter que arcar com um custo extra para a sua transferência de dinheiro entre fronteiras. Use a transferência de dinheiro da Wise para evitar a margem de lucro oculta do câmbio ou abra uma conta da Wise para gerenciar o seu dinheiro tranquilamente em até 40 moedas.
Evite tarifas ocultas nas transferências internacionais com uma conta da Wise*
Com a Wise, você tem acesso à taxa de câmbio comercial com uma tarifa baixa e transparente para operações internacionais práticas e eficientes. Os bancos costumam anunciar transferências gratuitas ou de baixo custo, mas adicionam margens de lucro ocultas nas taxas de câmbio. A Wise oferece a verdadeira taxa de câmbio comercial para que você possa economizar muito mais em suas transferências internacionais.
Aviso
O ticker de ações internacionais da Wise fornece informações apenas para fins de referência. Esta ferramenta e plataforma não oferece a compra ou venda de ações, e os dados exibidos aqui não devem ser interpretados como consultoria financeira.
Todas as decisões de investimento devem ser tomadas após pesquisa completa e consultoria com um assessor financeiro qualificado. Não oferecemos garantias quanto à precisão ou integridade das informações fornecidas, e os usuários devem ter cautela e buscar orientação profissional ao fazer escolhas de investimento.
Observe que determinados produtos ou recursos podem não estar disponíveis em todas as regiões. Acesse www.wise.com para verificar a disponibilidade e saber mais sobre o que oferecemos.