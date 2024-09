Se você estiver comprando ou vendendo ações e fundos cotados no exterior, poderá ter que arcar com um custo extra para a sua transferência de dinheiro entre fronteiras. Use a transferência de dinheiro da Wise para evitar a margem de lucro oculta do câmbio ou abra uma conta da Wise para gerenciar o seu dinheiro tranquilamente em até 40 moedas.