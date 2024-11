Statystyki 1 SAR na TRY

Wyniki zestawienia SAR na TRY w ciągu ostatnich 30 dni osiągneły najwyższy poziom w wysokości 9,1445 i najniższy poziom w wyskości 9,0978. Oznacza to, że średnia wartość w ciągu 30 dni wynosiła 9,1270. Różnica dla kursu SAR na TRY wynosiła 0.07.



Wyniki zestawienia SAR na TRY w ciągu ostatnich 90 dni osiągneły najwyższy poziom w wysokości 9,1445 i najniższy poziom w wyskości 8,9219. Oznacza to, że średnia wartość w ciągu 90 dni wynosiła 9,0787. Różnica dla kursu SAR na TRY wynosiła 2.07.