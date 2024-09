Statistik 1 ALL ke VND

Kinerja ALL ke VND dalam 30 hari terakhir menunjukkan 30 hari tertinggi 279,2840 dan 30 hari terendah 271,8000. Ini berarti rata-rata 30 hari adalah 276,0884. Perubahan untuk ALL ke VND adalah -1.38.



Kinerja ALL ke VND dalam 90 hari terakhir menunjukkan 90 hari tertinggi 279,2840 dan 90 hari terendah 271,1150. Ini berarti rata-rata 90 hari adalah 274,5213. Perubahan ALL ke VND adalah 0.69.