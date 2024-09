Statistik 1 ALL ke JPY

Kinerja ALL ke JPY dalam 30 hari terakhir menunjukkan 30 hari tertinggi 1,6420 dan 30 hari terendah 1,5703. Ini berarti rata-rata 30 hari adalah 1,6094. Perubahan untuk ALL ke JPY adalah -3.41.



Kinerja ALL ke JPY dalam 90 hari terakhir menunjukkan 90 hari tertinggi 1,7449 dan 90 hari terendah 1,5703. Ini berarti rata-rata 90 hari adalah 1,6571. Perubahan ALL ke JPY adalah -6.37.