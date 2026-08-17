Patelco Credit Union – Swift-Code in den USA
Der Swift/BIC-Code für Patelco Credit Union ist .
Ein Wise-Konto kann mehr
Empfängerdaten für zukünftige Überweisungen speichern
Überweisungen kommen in weniger als 20 Sekunden an.
Globale Bankverbindungen
Empfange ganz einfach Zahlungen in verschiedenen Währungen.
Spare Geld
Keine Wechselkursaufschläge oder versteckten Kosten.
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Wie Wise funktioniert
Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten
1. Du möchtest Geld überweisen in das Land: USA
1. Du möchtest Geld überweisen in das Land: USA
Ich habe ein Wise-Konto in dem Land Deutschland und möchte USD an einen Empfänger in das Land USA überweisen.
2. Wähle und überweise USD
2. Wähle und überweise USD
In meinem Wise-Konto wähle ich einfach USD aus, gebe die Bankverbindung meines Empfängers ein und überweise die lokale Währung direkt an ihn.
3. Das Geld kommt an
3. Das Geld kommt an
Der Empfänger erhält genau den Betrag, den ich überwiesen habe, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.
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Empfiehl deinem Empfänger ein Wise-Konto – so spart ihr beide viel Geld beim Überweisen und Empfangen von Geld.
Risikoarm und extra abgesichert
Betrugsbekämpfungstechnologie
7 Millionen Transaktionsprüfungen pro Tag.
Support rund um die Uhr
Kundensupport per Telefon, E-Mail oder im Chat.
Weltweiter Schutz für dein Geld
Wir werden von nationalen Behörden reguliert.
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Swift-Codes von Patelco Credit Union
Finde Swift-Codes verschiedener Filialen von Patelco Credit Union.
Filialen von Patelco Credit Union
Häufig gestellte Fragen
1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.
2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.