The Co-operative Bank – Swift-Code in Großbritannien

Der Swift/BIC-Code für The Co-operative Bank ist CPBKGB22XXX.

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CO-OPERATIVE BANK PLC.

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Mit Wise kannst du Geld bis zu 5-mal günstiger ins Ausland überweisen.

Du kannst GBP per Wise-Überweisung an CO-OPERATIVE BANK PLC. überweisen, anstatt eine internationale Banküberweisung zu tätigen. Mehr erfahren

Name der Bank

CO-OPERATIVE BANK PLC.

Adresse der Bank

FLOOR 6 1 BALLOON STREET

Stadt

MANCHESTER

CPBKGB22XXX

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  • Empfängerdaten für zukünftige Überweisungen speichern

    Überweisungen kommen in weniger als 20 Sekunden an.

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    Empfange ganz einfach Zahlungen in verschiedenen Währungen.

  • Spare Geld

    Keine Wechselkursaufschläge oder versteckten Kosten.

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Wie Wise funktioniert

Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten

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1. Du möchtest Geld überweisen in das Land: Großbritannien

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Ich habe ein Wise-Konto in dem Land Deutschland und möchte GBP an einen Empfänger in das Land Großbritannien überweisen.

2. Wähle und überweise GBP

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In meinem Wise-Konto wähle ich einfach GBP aus, gebe die Bankverbindung meines Empfängers ein und überweise die lokale Währung direkt an ihn.

3. Das Geld kommt an

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Der Empfänger erhält genau den Betrag, den ich überwiesen habe, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.

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Swift-Codes von CO-OPERATIVE BANK PLC.

Finde Swift-Codes verschiedener Filialen von CO-OPERATIVE BANK PLC..

Filialen von The Co-operative Bank

CPBKGB21ABE

19 DUKE ST - ABERDARE, CF44 7ED, ABERDARE, CF44 7ED

CPBKGB21ACU

147 MAIN STREET, KILWINNING, AYR, KA13 6EQ

CPBKGB21ASH

1 MARKET PLACE, ASHTON-UNDER-LYNE, OL6 6DL

CPBKGB21AUD

MANCHESTER

CPBKGB21BAN

MANCHESTER

Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.