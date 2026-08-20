Swift-Code von RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT in der Schweiz
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Filialen von RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT in der Schweiz
RAIFCH21001
WASSERGASSE 20, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22002
RUE PIERRE-PEQUIGNAT 1, DELEMONT, 2800
RAIFCH22004
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22005
VADIANSTRASSE 17, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22015
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22027
RUE DU JURA 37, PORRENTRUY, 2900
RAIFCH22037
RUE DE L'HOPITAL 5, Saint-Ursanne, 2882
RAIFCH22051
RUE DU COLLEGE 32, BEVILARD, 2605
RAIFCH22059
RUE DE L'HOPITAL 8, SAIGNELEGIER, 2350
RAIFCH22073
RTE PRINCIPALE 51, Vicques, 2824
RAIFCH22093
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22094
BAHNHOFSTRASSE 7, Biglen, 3507
RAIFCH22097
BAHNHOFSTRASSE 17, LAUFEN, 4242
RAIFCH22098
DORFSTRASSE 11, BELP, 3123
RAIFCH22102
ROUTE DE LOSSY 7, FRIBOURG, 1782
RAIFCH22105
ROUTE DU CHEVALIER 3, MARLY, 1723
RAIFCH22107
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22108
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22117
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22123
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22129
RUE ANCIEN COMTE 33, LA TOUR-DE-TREME, 1635
RAIFCH22139
ROUTE DE LA CHAPELLE 11, ESTAVAYER-LE-LAC, 1470
RAIFCH22150
ROUTE DE FRIBOURG 11, LA ROCHE, 1634
RAIFCH22155
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22159
RUE DES CERISIERS 2, Villars-sur-Glane, 1752
RAIFCH22181
RUE DE BERNEX 259 A, BERNEX, 1233
RAIFCH22187
ROUTE DE VEYRIER 264 A, Veyrier, 1255
RAIFCH22188
RUE PEILLONNEX 2, CHENE-BOURG, 1225
RAIFCH22206
CHEMIN ANTOINE-VERCHERE 3, GENEVA, 1217
RAIFCH22210
RTE AIRE-LA-VILLE 214, Satigny, 1242
RAIFCH22215
PLACE CHARLES DAVID 11, VERSOIX, 1290
RAIFCH22237
RUE DU TEMPLE 19, LE LOCLE, 2400
RAIFCH22241
RUE DU CENTRE 8, GORGIER, 2023
RAIFCH22251
RUE DU COLLEGE 1, COFFRANE, 2207
RAIFCH22257
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22261
AVENUE DE LA GARE 12, FLEURIER, 2114
RAIFCH22272
CORSO SAN GOTTARDO 54 A, CHIASSO, 6830
RAIFCH22280
VIA LOCARNO, CUGNASCO, 6516
RAIFCH22281
STRADON 53, VERSCIO, 6653
RAIFCH22283
VIA CANTONALE 19, LAMONE, 6814
RAIFCH22287
VIA CANTONALE, MELANO, 6818
RAIFCH22290
VIA CEREGHETTI 2, MORBIO INFERIORE, 6834
RAIFCH22296
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22307
VIA CADEMARIO, Bioggio, 6934
RAIFCH22313
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22315
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22317
VIA STAZIONE, CASLANO, 6987
RAIFCH22322
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22324
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22332
VIA MASTRI LIGORNETTESI 17, LIGORNETTO, 6853
RAIFCH22333
VIA S. MATERNO 1, LOSONE, 6616
RAIFCH22335
VIA CANTONALE, MAGGIA, 6673
RAIFCH22340
VIA LAVIZZARI 19 A, MENDRISIO, 6850
RAIFCH22344
PIAZZA GRANDE 99, GIUBIASCO, 6512
RAIFCH22348
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22350
PIAZZALE COMUNALE 6, BIASCA, 6710
RAIFCH22362
VIA SAN GOTTARDO 139, SAVOSA, 6942
RAIFCH22364
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22365
VIA LIGORNETTO 4, STABIO, 6855
RAIFCH22366
PIAZZA MOTTA, TESSERETE, 6950
RAIFCH22374
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22375
VIA PRETORIO 22, LUGANO, 6900
RAIFCH22379
VIA VALLEMAGGIA 73, LOCARNO, 6600
RAIFCH22382
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22384
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22387
VIA G. JAUCH 1, BELLINZONA, 6501
RAIFCH22400
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22401
EN CHAMARD 41 C, MONTAGNY-PRES-YVERDON, 1442
RAIFCH22403
RUE DU CHATEAU 4, GOUMOENS-LA-VILLE, 1376
RAIFCH22414
RTE ST-GERMAIN 3, ASSENS, 1042
RAIFCH22428
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22430
RUE DU CHATEAU 2, CORSIER-SUR-VEVEY, 1804
RAIFCH22434
RTE DE LAUSANNE 3, ECHALLENS, 1040
RAIFCH22442
AVENUE ALFRED-CORTOT 12, NYON, 1260
RAIFCH22445
RUE DU BOURG 11, MONTRICHER, 1147
RAIFCH22447
PLACE DU CENTRE 1, AIGLE, 1860
RAIFCH22451
VOIE DU CHARIOT 7, LAUSANNE, 1003
RAIFCH22453
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22454
GRAND-RUE 38, LUTRY, 1095
RAIFCH22460
PLACE DE LA GARE 3, MORGES, 1110
RAIFCH22465
RUE DE LA POSTE 10, Thierrens, 1410
RAIFCH22472
AV. DE LA GARE 4, YVERDON-LES-BAINS, 1400
RAIFCH22479
GRAND'RUE 20, PAYERNE, 1530
RAIFCH22480
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22482
AVENUE DE CERJAT 2B, MOUDON, 1510
RAIFCH22485
LA CHOMAZ 8, GIMEL, 1188
RAIFCH22492
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22493
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22496
BAHNHOFSTRASSE 5, St. Niklaus, 3924
RAIFCH22499
KANZLEIWEG, Visperterminen, 3932
RAIFCH22520
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22521
BAHNHOFSTRASSE 21, GAMPEL, 3945
RAIFCH22527
SUSTENSTRASSE 3, Susten, 3952
RAIFCH22532
ZENTRUM KELCHBACH, NATERS, 3904
RAIFCH22538
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22539
BAHNHOFSTRASSE 4, RECKINGEN, 3998
RAIFCH22553
BAHNHOFSTRASSE 10, Visp, 3930
RAIFCH22571
ROUTE DU FAUBOURG 2, Riddes, 1908
RAIFCH22572
RUE DES TONNELIERS 5, Sion, 1950
RAIFCH22577
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22581
ROUTE DE VERBIER 19, VALAIS, 1934
RAIFCH22584
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22585
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22588
ROUTE DU LEMAN 10, Vionnaz, 1895
RAIFCH22589
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22595
RUE DE LA POSTE 12, FULLY, 1926
RAIFCH22598
PLACE DE LA GARE 7, Sierre, 3960
RAIFCH22599
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22602
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22606
ROUTE DU CHABLAIS 11, MASSONGEX, 1869
RAIFCH22608
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22611
AVENUE DE LA GARE 24, MONTHEY, 1870
RAIFCH22613
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22615
TSANVEULLE 15, CHERMIGNON, 3971
RAIFCH22626
PLACE DU VILLAGE 5, TROISTORRENTS, 1872
RAIFCH22627
CHEMIN DE LA MUSIQUE 1, Val-d'Illiez, 1873
RAIFCH22651
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22652
HAUPTSTRASSE 18, KLEINDOETTINGEN, 5314
RAIFCH22666
BAHNHOFSTRASSE 5, DIETIKON, 8953
RAIFCH22669
WIGGWILERSTRASSE 1, AARGAU, 5637
RAIFCH22670
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22673
BELLIKERSTRASSE 8, Rudolfstetten-Friedlisberg, 8964
RAIFCH22675
ZENTRALSTRASSE 18, Boswil, 5623
RAIFCH22683
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22689
GALTERSTRASSE 3, GANSINGEN, 5272
RAIFCH22690
UNTERRIEDENSTRASSE 1, GEBENSTORF, 5412
RAIFCH22691
HAUPTSTRASSE 33, FRICK, 5070
RAIFCH22696
MITTELDORF 2, KAISTEN, 5082
RAIFCH22698
KASINOSTRASSE 37, AARAU, 5000
RAIFCH22700
ZURICHSTRASSE 5, AARGAU, 5426
RAIFCH22701
SCHULWEG 1, AARGAU, 5316
RAIFCH22702
DORFZENTRUM, AARGAU, 8917
RAIFCH22704
BAHNHOFSTRASSE 8, MELLINGEN, 5507
RAIFCH22705
RUTISTRASSE 1, MERENSCHWAND, 5634
RAIFCH22706
BACHSTRASSE 4, MOHLIN, 4313
RAIFCH22719
BREMGARTENSTRASSE 20, AARGAU, 5443
RAIFCH22721
VORDERE HAUPTGASSE 51, ZOFINGEN, 4800
RAIFCH22723
TURNHALLENSTRASSE 435, SCHLOSSRUED, 5044
RAIFCH22728
LUZERNERSTRASSE 14, SINS, 5643
RAIFCH22736
DORFPLATZ 2, Villmergen, 5612
RAIFCH22740
ST. BERNHARDSTRASSE 4, WETTINGEN, 5430
RAIFCH22744
STEGMATTWEG 1, Wohlen, 5610
RAIFCH22746
GARTENSTRASSE 34, WUERENLINGEN, 5303
RAIFCH22747
SCHULSTRASSE 4, WUERENLOS, 5436
RAIFCH22748
HALDENGASSE 1, Zeiningen, 4314
RAIFCH22749
OBERDORFSTRASSE 4, Zufikon, 5621
RAIFCH22771
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22773
RATHAUSSTRASSE 58, LIESTAL, 4410
RAIFCH22774
HAUPTSTRASSE 16, OBERWIL, 4104
RAIFCH22775
BASLERSTRASSE 70, ALLSCHWIL, 4123
RAIFCH22776
HAUPTSTRASSE 3, ARLESHEIM, 4144
RAIFCH22777
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22779
HAUPTSTRASSE 107, AESCH, 4147
RAIFCH22780
HAUPTSTRASSE 9, REINACH, 4153
RAIFCH22784
BAHNHOFSTRASSE 30, Therwil, 4106
RAIFCH22794
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22811
BERNSTRASSE 13, Bowil, 3533
RAIFCH22816
ERLENBACH IM SIMMENTAL, 3762
RAIFCH22817
HOCHHUSWEG 4, STEFFISBURG, 3612
RAIFCH22819
ZENTRUM 32, Urtenen-Schoenbuehl, 3322
RAIFCH22820
MARKTPLATZ, FRUTIGEN, 3714
RAIFCH22823
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22833
BAHNHOFPLATZ 11, BIEL/BIENNE, 2501
RAIFCH22837
IM RAIFFEISENHAUS, BERN, 3822
RAIFCH22838
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22842
UNTERE BONIGSTRASSE 8, INTERLAKEN, 3800
RAIFCH22843
HAUPTSTRASSE 1, MEIRINGEN, 3860
RAIFCH22853
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22856
FARBGASSE 6, Zweisimmen, 3770
RAIFCH22860
BAHNHOFSTRASSE 10, SCHWARZENBURG, 3150
RAIFCH22862
HAUPTSTRASSE 61, STUDEN, 2557
RAIFCH22867
DORFSTRASSE 5, UETENDORF, 3661
RAIFCH22873
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22875
DORFSTRASSE 16, LUETZELFLUEH-GOLDBACH, 3432
RAIFCH22882
DORFSTRASS E 49, Signau, 3534
RAIFCH22888
BAHNHOFSTRASSE 20, BURGDORF, 3400
RAIFCH22894
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22895
DORFPLATZ 7, GIFFERS, 1735
RAIFCH22896
ST. GERMANSTRASSE 5, GURMELS, 3212
RAIFCH22899
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22901
HAUPTSTRASSE 30, ST. ANTONI, 1713
RAIFCH22904
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22905
DORFSTRASSE 11, FLAMATT, 3184
RAIFCH22911
BAHNHOFSTRASSE 40, DULLIKEN, 4657
RAIFCH22912
KORNHAUSPLATZ 2, EGERKINGEN, 4622
RAIFCH22914
BREITENSTRASSE 2, FULENBACH, 4629
RAIFCH22918
HAUPTSTRASSE 7, LOSTORF, 4654
RAIFCH22924
KLEINE SEITE 6, SOLOTHURN, 4208
RAIFCH22926
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22928
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22930
GOLDGASSE 16, Balsthal, 4710
RAIFCH22933
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22936
OBERDORFSTRASSE 10, DANIKEN, 4658
RAIFCH22938
HAUPTSTRASSE 37, DERENDINGEN, 4552
RAIFCH22939
BRUGGWEG 129, DORNACH, 4143
RAIFCH22940
HAUPTSTRASSE 34, ERLINSBACH, 5015
RAIFCH22947
EIGASSE 8, HAGENDORF, 4614
RAIFCH22954
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22955
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22962
RAMISWILERSTRASSE 713, SOLOTHURN, 4717
RAIFCH22964
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22965
HAUPTSTRASSE 17, SOLOTHURN, 5013
RAIFCH22968
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22970
RINGSTRASSE 15, OLTEN, 4603
RAIFCH22971
HAUPTSTRASSE 109, RECHERSWIL, 4565
RAIFCH22976
SCHULHAUSSTRASSE 4, SELZACH, 2545
RAIFCH22977
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22982
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22985
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22986
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22A11
HERISAU, APPENZELL, HERISAU, 9102
RAIFCH22A12
WERDSTRASSE 1 - Heiden, APPENZELL, Heiden, 9410
RAIFCH22A23
HAUPTGASSE 41 - APPENZELL, APPENZELL, 9050
RAIFCH22A31
ROSSLISTRASSE 10, NAEFELS, 8752
RAIFCH22A45
BAHNHOFSTRASSE 37, GRAUBUENDEN, 7302
RAIFCH22A47
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22A48
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22A54
PIAZZETTA, ROVEREDO, 6535
RAIFCH22A63
HAUPTSTRASSE 50, CAZIS, 7408
RAIFCH22A72
VIA CONS 1, DISENTIS/MUSTER, 7180
RAIFCH22A73
BAHNHOFSTRASSE 33, ILANZ, 7130
RAIFCH22A84
PROMENADE 57, DAVOS PLATZ, 7270
RAIFCH22B03
VIA CANTONALE 658A, LI CURT, 7745
RAIFCH22B37
CASA QUADER, BREIL/BRIGELS, 7165
RAIFCH22B44
PLAZZA DA POSTA, GRAUBUENDEN, 7537
RAIFCH22B64
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22B65
LUZERNERSTRASSE 4/6, KRIENS, 6010
RAIFCH22B68
DORFSTRASSE 2, ADLIGENSWIL, 6043
RAIFCH22B69
LUZERNERSTRASSE 10, HITZKIRCH, 6285
RAIFCH22B70
OBERDORF, BEROMUENSTER, 6215
RAIFCH22B72
OBERDORF 4, Buttisholz, 6018
RAIFCH22B77
GERLISWILSTRASSE 95, EMMENBRUCKE, 6020
RAIFCH22B79
HAUPTSTRASSE 113, ESCHOLZMATT, 6182
RAIFCH22B83
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22B84
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22B86
KANTONSSTRASSE 104, HORW, 6048
RAIFCH22B87
FREIHERRENWEG 2, ESCHENBACH, 6274
RAIFCH22B90
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22B91
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22B92
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22B94
UNTERDORFSTRASSE 1, MENZNAU, 6122
RAIFCH22B96
ZENTRUM SAGI, LUCERNE, 6207
RAIFCH22B97
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22C03
BAHNHOFSTRASSE 5, LUCERNE, 6003
RAIFCH22C04
STATIONSSTRASSE 7, Rothenburg, 6023
RAIFCH22C11
MOHRENPLATZ 10, WILLISAU, 6130
RAIFCH22C12
DORF 7, ETTISWIL, 6218
RAIFCH22C14
DORFCHARN 2, SCHOTZ, 6247
RAIFCH22C22
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22C23
ROBERT-DURRER-STRASSE 2, STANS, 6370
RAIFCH22C31
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22C32
BRUENIGSTRASSE 97, SACHSELN, 6072
RAIFCH22C41
HAUPTSTRASSE 17, ABTWIL, 9030
RAIFCH22C44
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22C45
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22C51
BAHNHOFSTRASSE 12, BUCHS, 9470
RAIFCH22C53
ARNEGGERSTRASSE 9, Andwil, 9204
RAIFCH22C56
ZENTRUMPLATZ 1, BENKEN, 8717
RAIFCH22C58
RATHAUSPLATZ 6, Berneck, 9442
RAIFCH22C59
ST. GALLERSTRASSE 31, Bernhardzell, 9304
RAIFCH22C61
LANDSTRASSE 13, Buetschwil, 9606
RAIFCH22C62
VORDERE KIRCHSTRASSE 2, Diepoldsau, 9444
RAIFCH22C63
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22C65
ST. GALLERSTRASSE 1, ENGELBERG, 9032
RAIFCH22C67
RAIFFEISENPLATZ 4, ST. GALLEN, 9001
RAIFCH22C69
BLUMENSTRASSE 30, GOLDACH, 9403
RAIFCH22C71
HERISAUERSTRASSE 25, GOSSAU, 9201
RAIFCH22C74
MOLKEREISTRASSE 16, JONA, 8645
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