Swift-Code von VOLKS- UND RAIFFEISENBANK SAALE-UNSTRUT EG in Deutschland

Finde den Swift-Code der lokalen Filialen von VOLKS- UND RAIFFEISENBANK SAALE-UNSTRUT EG in Deutschland.

Filialen von VOLKS- UND RAIFFEISENBANK SAALE-UNSTRUT EG in Deutschland

GENODEF1NMB

GOTTHARDSTR 14, MERSEBURG, 06217

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    Empfange ganz einfach Zahlungen in verschiedenen Währungen.

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    Keine Wechselkursaufschläge oder versteckten Kosten.

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Wie Wise funktioniert

Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten

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1. Das Überweisungsziel ist: Deutschland

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Du hast ein Wise-Konto im Ausgangsland (Deutschland) und möchtest EUR an einen Empfänger in Zielland (Deutschland) überweisen.

2. Wähle und überweise EUR

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Wähle einfach EUR in deinem Wise-Konto aus, gib die Bankverbindung des Empfängers ein und überweise dein Geld direkt in der lokalen Währung.

3. Das Geld trifft ein

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Der Empfänger erhält genau den Betrag, den du überwiesen hast, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.

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