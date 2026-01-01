Warum benötige ich einen SWIFT-Code für KEMIRA OYJ?

Wenn du eine internationale Überweisung auf ein KEMIRA OYJ-Bankkonto durchführst oder dir eine andere Person Geld auf dein KEMIRA OYJ-Bankkonto in Finnland überweist, wirst du neben anderen Angaben wie der Adresse der Bank auch nach einem BIC/Swift-Code gefragt. Auslandsüberweisungen können mit herkömmlichen Banken aber langsam und teuer sein. Versuche es mit Wise für schnelle, günstige und sichere Überweisungen ins Ausland.