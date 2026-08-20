Swift-Code von SUINING BANK CO., LTD in China
Finde den Swift-Code der lokalen Filialen von SUINING BANK CO., LTD in China.
Filialen von SUINING BANK CO., LTD in China
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Empfange ganz einfach Zahlungen in verschiedenen Währungen.
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Keine Wechselkursaufschläge oder versteckten Kosten.
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Wie Wise funktioniert
Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten
1. Das Überweisungsziel ist: China
1. Das Überweisungsziel ist: China
Du hast ein Wise-Konto im Ausgangsland (Deutschland) und möchtest CNY an einen Empfänger in Zielland (China) überweisen.
2. Wähle und überweise CNY
2. Wähle und überweise CNY
Wähle einfach CNY in deinem Wise-Konto aus, gib die Bankverbindung des Empfängers ein und überweise dein Geld direkt in der lokalen Währung.
3. Das Geld trifft ein
3. Das Geld trifft ein
Der Empfänger erhält genau den Betrag, den du überwiesen hast, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.
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7 Millionen Transaktionsprüfungen pro Tag.
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Wir werden von nationalen Behörden reguliert.
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