Swift-Code von BANK OF COMMUNICATIONS,CO. LTD. in China
Finde den Swift-Code der lokalen Filialen von BANK OF COMMUNICATIONS,CO. LTD. in China.
Filialen von BANK OF COMMUNICATIONS,CO. LTD. in China
COMMCNSHACD
18 XIANXIA ROAD, CHANGNING, SHANGHAI, 200000
COMMCNSHAKS
32 SOUTH MINZHU RD, AKSU, 843000
COMMCNSHAQG
99 LONGSHAN ROAD, ANQING, 246000
COMMCNSHASN
38 219 RD, TIEDONG DISTRICT, ANSHAN, 114000
COMMCNSHAYG
735 XUANGE AVENUE, ANYANG, 455000
COMMCNSHBBU
88 NANSHAN ROAD, BENGBU, 233000
COMMCNSHBDG
16 DONGFENG WEST ROAD, BAODING, 071000
COMMCNSHBHI
BOCOM BUILDING, BEIHAI, 536000
COMMCNSHBIN
567 BOHAI 18 ROAD, BINZHOU, 256600
COMMCNSHBJE
FLOOR 1, BIJIE, 551700
COMMCNSHBJG
22 JINRONG STREET, XICHENG DISTRICT, BEIJING, 100000
COMMCNSHBJI
FLOOR 1, JINRUI KEJI BUILDING, BAOJI, 721000
COMMCNSHBOZ
835 ZIYUAN ROAD, BOZHOU, 236000
COMMCNSHBSE
NABI AVENUE, YOUJIANG DISTRICT, BAISE, 533000
COMMCNSHBSN
YILU MINGMEN KUNTAI COMMERCE BUILD, BAOSHAN, 663000
COMMCNSHBTU
NO.24 GANGTIE STREET, QINGSHAN, BAOTOU, 014000
COMMCNSHBYG
FLOOR F1 AND 2, JINGYUANQUN HOUSE, BAYINGOLIN, 841000
COMMCNSHCAN
YIHE INTERNATIONAL BLOCK C, CANGZHOU, 061000
COMMCNSHCCN
3515 RENMIN STREET, CHANGCHUN, 130000
COMMCNSHCDA
NO.1266 DONGTING ROAD AVENUE, CHANGDE, 415000
COMMCNSHCDE
NO.35 YINGBIN ROAD, CHENGDE, 067000
COMMCNSHCDR
FLOOR 7, SHANGHAI, 200336
COMMCNSHCDU
211 WEST YULONG STREET, QINGYANG, CHENGDU, 610000
COMMCNSHCFG
NO.81 YUANLIN ROAD, HONGSHAN, CHIFENG, 024000
COMMCNSHCHA
NO.255 TONGJIANG SOUTH ROAD, CHANGZHOU, 213000
COMMCNSHCHB
FLOOR 1-6, BANK OF COMMUNICATIONS, CHAOZHOU, 521000
COMMCNSHCHE
NO.17 RENMIN WEST ROAD, BEIHU DC, CHENZHOU, 423000
COMMCNSHCHI
388 GUICHIQU CHANGJIANGNANLU, CHIZHOU, 247100
COMMCNSHCHU
188 LONGPAN AVENUE, CHUZHOU, 239000
COMMCNSHCJI
NO 3 HOUSING ESTATE EAST WENHUA RD, CHANGJI, 831100
COMMCNSHCQG
NO.3 WEST STREET, JIANGBEICHENG, CHONGQING, 400000
COMMCNSHCSA
NO.447 WUYI AVENUE, FURONG DC, CHANGSHA, 410000
COMMCNSHCXG
102 BEIPU ROAD, CHUXIONG, 675000
COMMCNSHCZI
406 TAIHANGXI STREET, CHANGZHI, 046000
COMMCNSHDAZ
438 FENGHUANG AVENUE, TONGCHUAN, DAZHOU, 635000
COMMCNSHDDG
117 JINSHAN STR, ZHENXING DISTRICT, DANDONG, 118000
COMMCNSHDEZ
228 GUANGCHUAN ROAD, DEZHOU, 253000
COMMCNSHDGN
NO.7, THE UCC HUANYU HUIJIN CENTER, DONGGUAN, 523000
COMMCNSHDLI
BUILDING 2 YAOPENG MINGZHU, DALI, 671000
COMMCNSHDLN
6 ZHONGSHAN SQUARE, DALIAN, 116000
COMMCNSHDQG
2 REYUAN STREET DONGFENG ROAD, DAQING, 163000
COMMCNSHDTG
452 WEIDU DADAO, DATONG, 037000
COMMCNSHDYA
10 ZHUJIANG EAST ROAD, DEYANG, 618000
COMMCNSHDYG
213 DONGER RD, DONGYING, 257000
COMMCNSHEZH
FLOOR 1,2, BUILDING 1 108-109, 201, HUBEI, 430000
COMMCNSHFCU
188 188 YINCHENG ZHONG ROAD, SHANGHAI, 200120
COMMCNSHFSA
FLOOR 2F NO.30 JIHUA 5RD, FOSHAN, 528000
COMMCNSHFSN
19-9 LINJIANG EAST ROAD, SHUNCHEN, FUSHUN, 113000
COMMCNSHFTC
188 YINCHENG MIDDLE ROAD, SHANGHAI, 200120
COMMCNSHFTU
SHANGHAI, 200000
COMMCNSHFUA
1888 GANDONG ROAD, LINCHUAN, FUZHOU, 344000
COMMCNSHFUZ
23 AOTOU ROAD, TAIJIANG DISTRICT, FUZHOU, 350014
COMMCNSHFXN
11 JIEFANGDA STREET, XIHE DISTRICT, FUXIN, 123000
COMMCNSHFYG
30 YINGZHOU MIDDLE ROAD, YINGZHOU, FUYANG, 236000
COMMCNSHGAN
2-1 WENQING ROAD, ZHANGGONG, GANZHOU, 341000
COMMCNSHGFT
11 XIANCUN ROAD, GUANGZHOU, 510623
COMMCNSHGGG
NO.1108 HE CHENG ROAD, GUIGANG, 537000
COMMCNSHGLN
NO.8 NANHUAN RD, GUILIN, 541000
COMMCNSHGUA
BANK OF COMMUNICATIONS BUILDING, GUANGZHOU, 510000
COMMCNSHGYG
BANK NORTH STREET, GUANSHANHU, GUIYANG, 550000
COMMCNSHHAA
111 EAST LIBERATION ROAD, HUAI'AN, 223002
COMMCNSHHAN
1-39 JUYUAN RD, SHANGCHENG DIST, HANGZHOU, 310000
COMMCNSHHBI
177 RENMIN ROAD, HUAIBEI, 235000
COMMCNSHHDN
NO.109 DONGLIU NORTH STREET, HANDAN, 056000
COMMCNSHHEB
NO.428 YOUYI ROAD, DAOLI DISTRICT, HARBIN, 150000
COMMCNSHHFI
396 JIALING RIVER ROAD, BINHU, HEFEI, 230000
COMMCNSHHGG
NO.86 CHIBI AVENUE, HUANGZHOU, HUANGGANG, 438000
COMMCNSHHGI
FLOOR 20F, HENGQIN INT. FINANCIAL, ZHUHAI, 519000
COMMCNSHHHA
NO.770 YINGFENG MIDDLE ROAD, HUAIHUA, 418000
COMMCNSHHHB
NO.262 ZHONGYANG ST, AIHUI DIST, HEIHE, 164300
COMMCNSHHHE
THE INTERSECTION OF YINHE ROAD AND, HONGHE, 661400
COMMCNSHHHH
FLOOR 3/F, JIAOYIN BUILDING, HOHHOT, 010000
COMMCNSHHLD
8 WENHUA ROAD, LONGGANG DISTRICT, HULUDAO, 125000
COMMCNSHHLI
BONDED MARKET BUILDING, XIAMEN, 361000
COMMCNSHHMI
FLOOR F1 AND 3, HAMI, 839000
COMMCNSHHNA
NO.95 CHAOYANG ROAD, HUAINAN, 232000
COMMCNSHHNN
45 GUOMAO AVENUE, HAIKOU, 813000
COMMCNSHHNU
45 GUOMAO AVENUE, HAIKOU, 570125
COMMCNSHHRG
7 NORTH YAOU RD, HRGOS CITY, ILI, 835200
COMMCNSHHSA
NO.808 HONGQI STREET, HENGSHUI, 053000
COMMCNSHHSI
NO.36 GUILIN NORTH ROAD, XIALU, HUANGSHI, 435000
COMMCNSHHSN
NO.8 TIANDU AVENUE, TUNXI DISTRICT, HUANGSHAN, 245000
COMMCNSHHUI
FLOOR 1/F NO.8 WEST YUNSHAN ROAD, HUIZHOU, 516000
COMMCNSHHUZ
299 RENMIN ROAD, HUZHOU, 313000
COMMCNSHHYG
NO.9 JIEFANG AVENUE, ZHENGXIANG DC, HENGYANG, 421000
COMMCNSHHYN
BUILDING D2 NO.320 YUEWANG AVENUE, HEYUAN, 517000
COMMCNSHHZE
658 REN MIN ROAD, HEZE, 274000
COMMCNSHHZG
BUILDING B, HANZHONG, 723000
COMMCNSHIAA
AIJIA APARTMENT, BUILDING 1 NO. 53, BAODING, 071000
COMMCNSHIAN
1 ANDING EAST ROAD, WEICHENG, XIAN, 710000
COMMCNSHICG
70 AOFENG MIDDLE ROAD, XUANZHOU, XUANCHENG, 242000
COMMCNSHIGN
13-1 QIANKUN AVENUE, XIAOGAN, 432000
COMMCNSHIIN
YANMEN DASHA YANMEN DADAO, XINZHOU, 034000
COMMCNSHILG
S1 COMMERCIAL BUILDING, XILINGOL, 026000
COMMCNSHIMN
BANK OF COMMUNICATIONS BLDG, XIAMEN, 361000
COMMCNSHING
FIVE BUILDINGS IN TIMES SQUARE, XIANNING, 437000
COMMCNSHITI
110 SHOUJING ROAD, XINGTAI, 054000
COMMCNSHITN
1058 HEDONG AVENUE, YUETANG DC, XIANGTAN, 411100
COMMCNSHIUZ
56 ZHONGSHAN SOUTH ROAD, XUZHOU, 221000
COMMCNSHIXG
688 JINSUI ROAD, XINXIANG, 453000
COMMCNSHIXI
2-7 TUANJIE WEST ROAD, JISHOU, XIANGXI, 416000
COMMCNSHIYA
154 JING'ER ROAD, WEIBIN DISTRICT, XIANYANG, 712000
COMMCNSHIYB
31 SHENCHENG ROAD, XINYANG, 464000
COMMCNSHIYG
8 YANJIANG AVENUE, XIANGCHENG DIS, XIANGFAN, 441000
COMMCNSHIYU
1958 GANXI ROAD, XINYU, 338000
COMMCNSHJAN
165 JINGGANGSHAN AVENUE, JIZHOU, JI'AN, 343000
COMMCNSHJCG
878 HUANGHUA STREET, JINCHENG, 048000
COMMCNSHJDZ
1798 ZHUSHAN AVENUE, JINGDEZHEN, 333000
COMMCNSHJHA
191 DOUBLE STREAM STR(WEST), JINHUA, 321000
COMMCNSHJIA
NO.334 BEIJING ZHONG ROAD, SHASHI, JINGZHOU, 434000
COMMCNSHJIN
42 YUNFEI STR SEC 2, JINZHOU, 121000
COMMCNSHJJG
139 XUNYANG ROAD, JIUJIANG, 332000
COMMCNSHJLN
4 SONGJIANG DONG ROAD, JILIN, 132000
COMMCNSHJMA
NO.36 BAIYUN AVENUE, DONGBAO, JINGMEN, 448000
COMMCNSHJMN
NO.166 BAISHI AVENUE, PENGJIANG, JIANGMEN, 529000
COMMCNSHJMS
XIANGYANG EAST DISTRICT, JIAMUSI, 154000
COMMCNSHJNG
36 HONG XING ZHONG LU, JINING, 272000
COMMCNSHJNN
98 GONGQINGTUAN ROAD, JINAN, 250000
COMMCNSHJQN
NO.28 SUZHOU ROAD, SUZHOU, JIUQUAN, 735000
COMMCNSHJXG
1086 ZHONGSHAN ROAD(E.), JIAXING, 314000
COMMCNSHJXI
NO.87 NANXING ST, JIGUAN ZONE, JIXI, 158100
COMMCNSHJYG
JINCHENG SQUARE NORTH ANNEX, JIEYANG, 522000
COMMCNSHJYN
NO.435 QINYUAN MIDDLE ROAD, JIYUAN, JIAOZUO, 454450
COMMCNSHJZG
888 LONGHU STREET, JINZHONG, 030600
COMMCNSHJZO
NO.1159 RENMIN ROAD, JIAOZUO, 454150
COMMCNSHKFG
WEST SECTION OF DALIANG ROAD, KAIFENG, 475000
COMMCNSHKMG
BOCOM BUILDING, KUNMING, 650000
COMMCNSHLAA
NO.95 JIEFANG MIDDLE ROAD, LU'AN, 237000
COMMCNSHLAN
NO.129 QING YANG ROAD, CHENG GUAN, LANZHOU, 730030
COMMCNSHLCG
ZHONGTONG ERA 49 WEST XINGHUA, LIAOCHENG, 252000
COMMCNSHLDI
WAOHAO CITY SQUARE,DIXING ROAD, LOUDI, 417000
COMMCNSHLFG
NO.170 HEPING ROAD, LANGFANG, 065000
COMMCNSHLFN
XIANGYANG ROAD ZHONGDA STREET, LINFEN, 041000
COMMCNSHLIU
BOCOM BUILDING, LIUZHOU, 545000
COMMCNSHLLG
101 BINHE BEIXI ROAD, LVLIANG, 033000
COMMCNSHLPS
NO.6 QILIN ROAD, ZHONGSHAN DISTRICT, LIUPANSHUI, 553000
COMMCNSHLSI
693 ZHONGDONG ROAD, LISHUI, 323000
COMMCNSHLSN
919,929 WEST BAIYANG ROAD, SHIZHO, LESHAN, 614000
COMMCNSHLUZ
212 SECTION 1,JIUCHENG AVENUE, LUZHOU, 646000
COMMCNSHLWU
10 WENHUA NORTH ROAD, LAIWU, 271100
COMMCNSHLYA
NO.226 KAIYUAN ROAD, LUOLONG, LUOYANG, 471000
COMMCNSHLYB
114 XINYUN STREET, LIAOYANG, 111000
COMMCNSHLYG
141 HAILIAN MIDDLE ROAD, LIANYUNGANG, 222000
COMMCNSHLYI
KAIYUANSHANGCHENG BUILDING B 10, LINYI, 276000
COMMCNSHLYN
1A-1C, FLOOR 1, ZIJIN, LONGYAN, 364000
COMMCNSHMAS
NO.156 HUDONG SOUTH STREET, MA'ANSHAN, 243000
COMMCNSHMDJ
NO.58 XISANTIAO ROAD, XI AN, MUDANJIANG, 157000
COMMCNSHMEI
NO.14 XINZHONG RD, MEIJIANG, MEIZHOU, 514000
COMMCNSHMMG
NO.123 XIYUENAN ROAD, MAOMING, 525000
COMMCNSHMSN
ZHONGHE MINGZUO BUILDINGS 6, MEISHAN, 620000
COMMCNSHMYG
1 LINYUAN ROAD WEST, FUCHENG, MIANYANG, 621000
COMMCNSHNBO
455 HAIYAN NORTH ROAD, YINZHOU, NINGBO, 315000
COMMCNSHNCA
248 JINQUAN ROAD, NANCHONG, 637000
COMMCNSHNCG
199 HUIZHAN ROAD, HONGGUTAN, NANCHANG, 330000
COMMCNSHNDE
32 MINGDONG MIDDLE ROAD, DONGQIAO, NINGDE, 352000
COMMCNSHNJG
NO.218 LUSHAN ROAD, NANJING, 210000
COMMCNSHNNG
15 YUNYING ROAD, NANNING, 530000
COMMCNSHNPG
363 BAYI ROAD, YANPING DISTRICT, NANPING, 353000
COMMCNSHNTG
78 RENMIN ROAD(M), NANTONG, 226000
COMMCNSHNYG
INTERSECTION OF DUSHAN AVENUE AND, NANYANG, 473000
COMMCNSHORD
WANGBO PLAZA TIAN JIAO NORTH ROAD, ORDOS, 017000
COMMCNSHPDS
NO.895 JIANSHE ROAD, PINGDINGSHAN, 467000
COMMCNSHPJN
111 TAISHAN ROAD, XINGLONGTAI, PANJIN, 124000
COMMCNSHPLG
NO.263 LIUHU WEST ROAD, KONGTONG, PINGLIANG, 744000
COMMCNSHPTN
NO.99 DONGYUAN EAST ROAD, ZHENHAI, PUTIAN, 351100
COMMCNSHPXG
76 JIANSHE EAST ROAD, ANYUAN, PINGXIANG, 337000
COMMCNSHPZH
129 BINGCAOGANG STREET, PANZHIHUA, 617000
COMMCNSHQDO
156 SHENZHEN ROAD, QINGDAO, 266101
COMMCNSHQHD
NO.174 WENHUA ROAD, QINHUANGDAO, 066000
COMMCNSHQHI
88 XIXIN STREET, QINGHAI, 814000
COMMCNSHQIN
NO. 82 QINZHOU BAY ROAD, QINZHOU, 535000
COMMCNSHQJG
THE INTERSECTION OF QILIN SOUTH RD, QUJING, 655000
COMMCNSHQNN
NO.27 YINGBIN ROAD, DUYUN, QIANNAN, 558000
COMMCNSHQQH
BUILDING A, QIQIHAR, 161000
COMMCNSHQUA
NO.972 JIANGBIN NORTH ROAD, FENGZE, QUANZHOU, 362000
COMMCNSHQUZ
17 XINQIAO STREET, QUZHOU, 324000
COMMCNSHQXN
JINZHOU SPORTS CITY 6-1-1/6-2-1,A9, QIANXINAN, 562400
COMMCNSHQYG
NO.8 QIHUANG ROAD, XIFENG DISTRICT, QINGYANG, 745000
COMMCNSHQYN
NO.65 GUANGQING AVENUE, QINGCHENG, QINGYUAN, 511500
COMMCNSHRZO
89 TAIAN ROAD, RIZHAO, 276800
COMMCNSHSGN
NO.27 GONGYE MIDDLE ROAD, WUJIANG, SHAOGUAN, 512000
COMMCNSHSHA
BEILIN DISTRICT, SUIHUA, 152000
COMMCNSHSHI
NO.99 ZHONG SHAN SOUTH ROAD, SHANGHAI
COMMCNSHSHU
1 MINFUXI STREET, SHUOZHOU, 036000
COMMCNSHSHZ
43 HOUSING BEIXINJIAYUAN, SHIHEZI, 832000
COMMCNSHSJZ
SHIJIAZHUANG, 050000
COMMCNSHSMG
NO.942 LIEDONG STREET, SAMYUAN, SANMING, 365000
COMMCNSHSPG
84 ZHONGYANG WEST ROAD, SIPING, 136000
COMMCNSHSQF
BANK OF COMMUNICATIONS TOWER 3018, SHENZHEN, 518031
COMMCNSHSQN
139 XIHU ROAD, SUQIAN, 223800
COMMCNSHSQU
TOWER OF HUICHENG INT'L PLAZA NO.1, SHANGQIU, 476000
COMMCNSHSRO
676 FENGHUANG CENTRAL AVENUE, SHANGRAO, 334000
COMMCNSHSTU
FLOOR 2F, LOGAN CENTURY MANSION, SHANTOU, 515000
COMMCNSHSUA
109 YINHE IST ROAD, SUZHOU, 234000
COMMCNSHSUI
FLOOR 1-2, BLOCK 29, CENTURY BUND, SUIZHOU, 441300
COMMCNSHSUZ
28 SUHUI ROAD, SUZHOU, 215021
COMMCNSHSXG
283 RENMIN RD(M), SHAOXING, 312000
COMMCNSHSYA
CHUANGYE MANSION BLOCK D, SANYA, 572000
COMMCNSHSYB
2499 WULAN STREET, SONGYUAN, 138000
COMMCNSHSYC
NO.88 SHUANGYONG ROAD, DAXIANG DC, SHAOYANG, 422000
COMMCNSHSYG
258 SHIFU AVE, SHENHE DISTRICT, SHENYANG, 110000
COMMCNSHSYN
6 BUILDING 88 BEIJING NORTH ROAD, SHIYAN, 442000
COMMCNSHSZN
BANK OF COMMUNICATIONS TOWER 3018, SHENZHEN, 518031
COMMCNSHTAA
127-129 ZHONGXIN ROAD, JIAOJIANG, TAIZHOU, 318000
COMMCNSHTAI
151 NORTH QINGNIAN ROAD, TAIZHOU, 225300
COMMCNSHTAN
308 DONGYUE AVENUE, TAIAN, 271000
COMMCNSHTAR
ROOM 101 AND 102, FLOOR 1, JIN XI, LHASA, 850000
COMMCNSHTGU
1641 NO.2 XINGANG ROAD, PILOT FREE, TIANJIN, 300456
COMMCNSHTHA
1239 XINHUA STREET, TONGHUA, 134001
COMMCNSHTJN
XINYIN BUILDING, TIANJIN, 300000
COMMCNSHTLG
990 CHANGJIANG MIDDLE ROAD, TONGLING, 244000
COMMCNSHTSI
NO.19 PEDESTRIAN STREET ZHONGHUA, TIANSHUI, 741000
COMMCNSHTSN
103 XINHUA EAST ROAD, LUBEI, TANGSHAN, 063000
COMMCNSHTYN
5 QINGNIAN ROAD, TAIYUAN, 030000
COMMCNSHUCG
114 LIANCHENG ROAD, XUCHANG, 461000
COMMCNSHWEN
160 CHEZHAN DADAO JIAOHANG PLAZA, WENZHOU, 325000
COMMCNSHWFG
358 EAST DONGFENG ST, KUIWEN DIST, WEIFANG, 261000
COMMCNSHWHA
26 CHANGQING WEST STREET, HAIBOWAN, WUHAI, 016000
COMMCNSHWHI
34 HAIBIN NORTH ROAD, WEIHAI, 264200
COMMCNSHWHN
847 JIANSHE AVENUE, HANKOU DISTRICT, WUHAN, 430000
COMMCNSHWHU
44 BEIJING ROAD(WEST), WUHU, 241000
COMMCNSHWLM
16 DONGFENG RD, TIANSHAN DIST, URUMQI, 830000
COMMCNSHWNN
95 NORTH STREET, BAOTA DISTRICT, WEINAN, 714000
COMMCNSHWSN
UNIT C, FLOOR 1-3, BUILDING C FENG, WENSHAN, 663000
COMMCNSHWUZ
47 DAZHONG ROAD, WUZHOU, 543000
COMMCNSHWWI
1 FUXING ROAD, LIANGZHOU DISTRICT, WUWEI, 733000
COMMCNSHWXI
8 2ND FINANCIAL STREET, BINHU, WUXI, 214000
COMMCNSHWZG
804-808 YINGBIN STREET, LITONG, WUZHONG, 751100
COMMCNSHXXX
188 YIN CHENG ZHONG LU, SHANGHAI, 200120
COMMCNSHYAA
QIAOBEI SQUARE, TIANHAN DADAO, YANAN, 716000
COMMCNSHYAN
477 HANJIANG MIDDLE ROAD, YANGZHOU, 225000
COMMCNSHYBA
5 RHINE RIVER SUNSHINE PENINSULA, YIBIN, 644000
COMMCNSHYBN
172 GUANGMING ST, YANJI CITY, YANBIAN, 133000
COMMCNSHYCA
68 JIANJUN EAST ROAD, YANCHENG, 224000
COMMCNSHYCB
239 RENMINBEI ROAD, YUNCHENG, 044000
COMMCNSHYCC
1088 GAOSHI ROAD, YICHUN, 336001
COMMCNSHYCG
22 SHENGLI SI ROAD, YICHANG, 443000
COMMCNSHYCN
64 NING'AN STREET, JINFENG DISTRICT, YINCHUAN, 750000
COMMCNSHYKU
21 BOHAI STR. WEST, YINGKOU, 115000
COMMCNSHYLA
265 EAST REN MIN ROAD, YULIN, 537000
COMMCNSHYLI
471 SHANDONG RD, KAIFA DISTRICT, ILI, 835000
COMMCNSHYLN
BUILDING B 2 CHAOYANG ROAD HUAJU, YULIN, 537000
COMMCNSHYON
6 CUIZHU ROAD, YONGZHOU, 425000
COMMCNSHYQN
398 DESHENGDONG STREET, YANGQUAN, 045000
COMMCNSHYTI
5 DAMA ROAD, ZHIFU DISTRICT, YANTAI, 264000
COMMCNSHYWU
BUILDING A FUTIANYINZUO 88 8TH, JINHUA, 322000
COMMCNSHYXI
61 YUXING ROAD, HONGTA DISTRICT, YUXI, 653100
COMMCNSHYYA
1089 YIYANG AVENUE, YIYANG, 413000
COMMCNSHYYG
188 NANHU ROAD, YUEYANG, 414000
COMMCNSHZBO
100 JINJING RD, ZHANGDIAN, ZIBO, 255000
COMMCNSHZGG
108 WUXING STREET, ZILIUJING, ZIGONG, 643000
COMMCNSHZHA
73, 73-1 SHUIXIAN STREET, LONGWEN, ZHANGZHOU, 363000
COMMCNSHZHE
11 ZHENGHUA ROAD, ZHENGZHOU, 450000
COMMCNSHZHI
BOCOM BLDG, ZHUHAI, 519000
COMMCNSHZHU
2 CHANGJIANG NORTH ROAD, TIANYUAN, ZHUZHOU, 412000
COMMCNSHZJA
40 MID REMIN RD, ZHANJIANG, 524000
COMMCNSHZJG
229 JIEFANG ROAD, ZHENJIANG, 212000
COMMCNSHZJJ
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Wie Wise funktioniert
Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten
1. Das Überweisungsziel ist: China
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Du hast ein Wise-Konto im Ausgangsland (Deutschland) und möchtest CNY an einen Empfänger in Zielland (China) überweisen.
2. Wähle und überweise CNY
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Wähle einfach CNY in deinem Wise-Konto aus, gib die Bankverbindung des Empfängers ein und überweise dein Geld direkt in der lokalen Währung.
3. Das Geld trifft ein
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Der Empfänger erhält genau den Betrag, den du überwiesen hast, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.
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Du kannst deine Wise-Karte zum Überweisen von Geld verwenden. Das Bezahlen mit einer Debitkarte ist einfach und schnell und meist günstiger als mit einer Kreditkarte.
Überweisungen per Kreditkarte sind einfach und schnell, aber auch teurer. Wise akzeptiert Visa, Mastercard und einige Maestro-Karten.
Swift-Zahlungen sind mit zusätzlichen Kosten verbunden und können teurer sein als Wise-Überweisungen.
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