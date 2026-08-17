Swift-Code von ORACLE MANAGEMENT LIMITED in Bermuda
Finde den Swift-Code der lokalen Filialen von ORACLE MANAGEMENT LIMITED in Bermuda.
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Spare Geld
Keine Wechselkursaufschläge oder versteckten Kosten.
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Wie Wise funktioniert
Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten
1. Du möchtest Geld überweisen in das Land: Bermuda
1. Du möchtest Geld überweisen in das Land: Bermuda
Ich habe ein Wise-Konto in dem Land Deutschland und möchte BMD an einen Empfänger in das Land Bermuda überweisen.
2. Wähle und überweise BMD
2. Wähle und überweise BMD
In meinem Wise-Konto wähle ich einfach BMD aus, gebe die Bankverbindung meines Empfängers ein und überweise die lokale Währung direkt an ihn.
3. Das Geld kommt an
3. Das Geld kommt an
Der Empfänger erhält genau den Betrag, den ich überwiesen habe, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.
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Risikoarm und extra abgesichert
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