Filialen von BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, AUSTRALIA in Australien

Swift-Code von BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, AUSTRALIA in Australien
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NEW SOUTH WALES, SYDNEY, 2000
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60 CASTLEREAGH STREET, NEW SOUTH, SYDNEY, 2000
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NEW SOUTH WALES, SYDNEY, 2000
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NEW SOUTH WALES, SYDNEY, 2000
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NEW SOUTH WALES, SYDNEY, 2000
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PARBAU2SXXX
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PARBAUS1397
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PARBAUS1398
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PARBAUS1399
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PARBAUS1400
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PARBAUS1401
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PARBAUS1402
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PARBAUS1403
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PARBAUS1404
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PARBAUS1405
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PARBAUS1407
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PARBAUS1408
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PARBAUS1409
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PARBAUS1410
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Wie Wise funktioniert
Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten
1. Du möchtest Geld überweisen in das Land: Australien
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Ich habe ein Wise-Konto in dem Land Deutschland und möchte AUD an einen Empfänger in das Land Australien überweisen.
2. Wähle und überweise AUD
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In meinem Wise-Konto wähle ich einfach AUD aus, gebe die Bankverbindung meines Empfängers ein und überweise die lokale Währung direkt an ihn.
3. Das Geld kommt an
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Der Empfänger erhält genau den Betrag, den ich überwiesen habe, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.
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Du kannst deine Wise-Karte zum Überweisen von Geld verwenden. Das Bezahlen mit einer Debitkarte ist einfach und schnell und meist günstiger als mit einer Kreditkarte.
Überweisungen per Kreditkarte sind einfach und schnell, aber auch teurer. Wise akzeptiert Visa, Mastercard und einige Maestro-Karten.
Swift-Zahlungen sind mit zusätzlichen Kosten verbunden und können teurer sein als Wise-Überweisungen.
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Empfiehl deinem Empfänger ein Wise-Konto – so spart ihr beide viel Geld beim Überweisen und Empfangen von Geld.
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