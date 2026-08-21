Häufig gestellte Fragen

Wie lautet der Swift-Code der CENTRAL BANK OF BARBADOS mit der Adresse SPRY? Der Swift-Code der CENTRAL BANK OF BARBADOS mit der Adresse SPRY in BRIDGETOWN lautet CBABBBB1ACC.

Was ist CBABBBB1ACC? CBABBBB1ACC ist ein Swift-Code von CENTRAL BANK OF BARBADOS mit der Adresse SPRY.

Was ist ein Swift-Code? Der SWIFT-Code – mitunter auch SWIFT-Nummer genannt – ist ein einheitliches Format für Business Identifier Codes (BIC). Banken und Finanzinstitute nutzen diesen Code, um sich weltweit identifizieren zu können. Der Code gibt an, um welche Institution es sich handelt und wo sich diese befindet – sozusagen eine internationale Bankleitzahl oder ein internationaler Ausweis. Diese Codes werden genutzt, um Geld zwischen verschiedenen Banken zu überweisen – sie kommen zumeist bei internationalen Überweisungen zum Einsatz. Banken verwenden diesen Code außerdem, um untereinander Nachrichten auszutauschen.

Wie ist ein Swift-Code aufgebaut? Ein SWIFT/BIC-Code ist 8-11 Zeichen lang und dient zur Identifizierung des Landes, der Stadt, der Bank und der Bankfiliale. Bankleitzahl A–Z: Vier Buchstaben stehen für die Bank. Sie sehen in den meisten Fällen wie eine Kurzform des Banknamens aus. Ländercode A–Z: Zwei Buchstaben stehen für das Land, in dem sich die Bank befindet. Standortcode: Zwei Zeichen bestehen aus Buchstaben oder Zahlen. Sie beschreiben wo sich die Zentrale der Bank befindet. Filialcode 0–9 A–Z: Drei Ziffern spezifizieren die Bankfiliale. "XXX" steht für die Zentrale der Bank.

Ist ein SWIFT-Code identisch für alle Filialen? Nicht jede Filiale einer Bank hat ihren eigenen Swift-Code. Du kannst in den meisten Fällen einfach den Code der Hauptniederlassung der jeweiligen Bank verwenden.

Brauche ich zusätzlich noch eine IBAN? Das kommt ganz auf dein gewünschtes Zielland an. In der Eurozone brauchst du immer eine IBAN und einen BIC/Swift-Code. Banken in den USA nutzen zwar Swift-Codes, aber keine IBAN. Das Gleiche gilt für Neuseeland. Mehr zu IBAN-Nummern