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Swift-Code-Details

Name der Filiale

BANCO NACIONAL DE CUBA

Adresse der Zweigstelle

AGUIAR 456

Filialcode

BNACCUHHXXX

Name der Bank

BANCO NACIONAL DE CUBA

Stadt

LA HABANA

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Filialen von BANCO NACIONAL DE CUBA

BNACCUHH011

AGUIAR , LAMPARILLA 411, LA HABANA, 10100

BNACCUHH613

AGUIAR, AMARGURA 158, LA HABANA, 10100

BNACCUHHXXX

AGUIAR 456, LA HABANA, 10100

Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.