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Name der Filiale

BANQUE DE CREDIT DE BUJUMBURA

Adresse der Zweigstelle

AVENUE PATRICE EMERY LUMUMBA

Filialcode

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Name der Bank

BANQUE DE CREDIT DE BUJUMBURA

Stadt

BUJUMBURA

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Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.