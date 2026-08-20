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ALGEMENE SPAAR-EN KREDIETCOOPERATIE ACU BIC/SWIFT-Code-Details

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Name der Filiale

ALGEMENE SPAAR-EN KREDIETCOOPERATIE ACU

Adresse der Zweigstelle

KAYA INDUSTRIA 15 C

Filialcode

ALSDBQE2XXX

Name der Bank

ALGEMENE SPAAR-EN KREDIETCOOPERATIE ACU

Stadt

KRALENDIJK

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KAYA INDUSTRIA 15 C, KRALENDIJK

Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.