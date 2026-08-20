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BANK ALFALAH LIMITED (AFGHANISTAN - KABUL BRANCH) BIC/SWIFT-Code-Details

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Swift-Code-Details

Name der Filiale

BANK ALFALAH LIMITED (AFGHANISTAN - KABUL BRANCH)

Adresse der Zweigstelle

BLOOD BANK STREET, GROUNG FLOOR

Filialcode

ALFHAFKA803

Name der Bank

BANK ALFALAH LIMITED (AFGHANISTAN - KABUL BRANCH)

Stadt

HERAT

ALFHAFKA803

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BLOOD BANK STREET, GROUNG FLOOR, HERAT, 300101

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CHAHRAHI-E-SADARAT 2ND STREET 279, KABUL, 100420

Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

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