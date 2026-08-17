ZKBASDKHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ZIRAAT PARTICIPATION BANK SUDAN BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ZIRAAT PARTICIPATION BANK SUDAN BRANCH

Adresa pobočky

SILK STREET, NO: 479

Kód pobočky

ZKBASDKHXXX

Název banky

ZIRAAT PARTICIPATION BANK SUDAN BRANCH

Město

PORT SUDAN

ZKBASDKHXXX

Banka ZIRAAT PARTICIPATION BANK SUDAN BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ZIRAAT PARTICIPATION BANK SUDAN BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky ZIRAAT PARTICIPATION BANK SUDAN BRANCH.

Pobočky ZIRAAT PARTICIPATION BANK SUDAN BRANCH

ZKBASDKHXXX

SILK STREET, NO: 479, PORT SUDAN, 33311

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.