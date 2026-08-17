ZJSCRU51ZMD

Detaily kódu BIC/Swift banky 'ZERNOBANK' COMMERCIAL BANK ZAO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

'ZERNOBANK' COMMERCIAL BANK ZAO

Adresa pobočky

Kód pobočky

ZJSCRU51ZMD

Název banky

'ZERNOBANK' COMMERCIAL BANK ZAO

Město

BARNAUL

ZJSCRU51ZMD

Banka 'ZERNOBANK' COMMERCIAL BANK ZAO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky 'ZERNOBANK' COMMERCIAL BANK ZAO

Najděte kódy Swift různých poboček banky 'ZERNOBANK' COMMERCIAL BANK ZAO.

Pobočky 'ZERNOBANK' COMMERCIAL BANK ZAO

ZJSCRU51XXX

ANATOLIYA STR. 6, BARNAUL, 656056

ZJSCRU51ZMD

BARNAUL

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.