ZAOKRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT-STOCK COMPANY SBERBANK CIB

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT-STOCK COMPANY SBERBANK CIB

Adresa pobočky

ROMANOV PEREULOK

Kód pobočky

ZAOKRUM1XXX

Název banky

JOINT-STOCK COMPANY SBERBANK CIB

Město

MOSCOW

ZAOKRUM1XXX

Banka JOINT-STOCK COMPANY SBERBANK CIB není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT-STOCK COMPANY SBERBANK CIB

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT-STOCK COMPANY SBERBANK CIB.

Pobočky JOINT-STOCK COMPANY SBERBANK CIB

ZAOKRUM1XXX

ROMANOV PEREULOK, MOSCOW, 103009

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.