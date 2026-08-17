ZADIJOA2XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MISK PAYMENT SERVICES COMPANY

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

MISK PAYMENT SERVICES COMPANY

Adresa pobočky

AL-IBRAHIMIYA PLAZA KING ABDULLAH

Kód pobočky

ZADIJOA2XXX

Název banky

MISK PAYMENT SERVICES COMPANY

Město

AMMAN

ZADIJOA2XXX

Banka MISK PAYMENT SERVICES COMPANY není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky MISK PAYMENT SERVICES COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky MISK PAYMENT SERVICES COMPANY.

Pobočky MISK PAYMENT SERVICES COMPANY

ZADIJOA2XXX

AL-IBRAHIMIYA PLAZA KING ABDULLAH, AMMAN, 11831

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.