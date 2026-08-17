YOSHRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky YOSHKAR-OLA BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

YOSHKAR-OLA BANK

Adresa pobočky

KARLA MARKSA UL. 110

Kód pobočky

YOSHRU21XXX

Název banky

YOSHKAR-OLA BANK

Město

YOSHKAR-OLA

YOSHRU21XXX

Banka YOSHKAR-OLA BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky YOSHKAR-OLA BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky YOSHKAR-OLA BANK.

Pobočky YOSHKAR-OLA BANK

YOSHRU21XXX

KARLA MARKSA UL. 110, YOSHKAR-OLA, 424000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.