YNDMRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky YANDEX.MONEY, NBCO LLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

YANDEX.MONEY, NBCO LLC

Adresa pobočky

TIMURA FRUNZE ULITSA 11

Kód pobočky

YNDMRUM1XXX

Název banky

YANDEX.MONEY, NBCO LLC

Město

MOSCOW

YNDMRUM1XXX

Banka YANDEX.MONEY, NBCO LLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky YANDEX.MONEY, NBCO LLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky YANDEX.MONEY, NBCO LLC.

Pobočky YANDEX.MONEY, NBCO LLC

YNDMRUM1XXX

TIMURA FRUNZE ULITSA 11, MOSCOW, 119021

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.