YMKYRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky YMK BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

YMK BANK

Adresa pobočky

URALSKAYA UL 95

Kód pobočky

YMKYRU21XXX

Název banky

YMK BANK

Město

KRASNODAR

YMKYRU21XXX

Banka YMK BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky YMK BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky YMK BANK.

Pobočky YMK BANK

YMKYRU21XXX

URALSKAYA UL 95, KRASNODAR, 350080

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.