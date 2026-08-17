YBRDYESA601
Detaily kódu BIC/Swift banky YEMEN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Detaily kódu Swift
YEMEN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
YBRDYESA601
YEMEN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
ADEN
Banka YEMEN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky YEMEN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Najděte kódy Swift různých poboček banky YEMEN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT.
Pobočky YEMEN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
YBRDYESA101
26TH SEPTEMBER STREET, SANAA
YBRDYESA103
ZUBAIRI STREET, SANAA
YBRDYESA105
SANAA
YBRDYESA107
ZUBIRI STREET, SANAA
YBRDYESA111
HADDAH STREET, SANAA
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.