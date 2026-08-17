YAYORUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky YARSOTSBANK JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

YARSOTSBANK JSC

Adresa pobočky

UL. POBEDY 14

Kód pobočky

YAYORUM1XXX

Název banky

YARSOTSBANK JSC

Město

YAROSLAVL

YAYORUM1XXX

Banka YARSOTSBANK JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky YARSOTSBANK JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky YARSOTSBANK JSC.

Pobočky YARSOTSBANK JSC

YAYORUM1XXX

UL. POBEDY 14, YAROSLAVL, 150003

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.