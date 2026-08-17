YARBRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SBI BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

SBI BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Adresa pobočky

LENINA 35 - KRASNOYARSK

Kód pobočky

YARBRUM1XXX

Název banky

SBI BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Město

KRASNOYARSK

YARBRUM1XXX

Banka SBI BANK LIMITED LIABILITY COMPANY není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky SBI BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky SBI BANK LIMITED LIABILITY COMPANY.

Pobočky SBI BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

YARBRUM1XXX

LENINA 35 - KRASNOYARSK, KRASNOYARSK, 660049

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.