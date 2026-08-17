XZIMZWH1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ZIMBABWE STOCK EXCHANGE LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ZIMBABWE STOCK EXCHANGE LIMITED

Adresa pobočky

FLOOR 5, CHIYEDZA HOUSE

Kód pobočky

XZIMZWH1XXX

Název banky

ZIMBABWE STOCK EXCHANGE LIMITED

Město

HARARE

XZIMZWH1XXX

Banka ZIMBABWE STOCK EXCHANGE LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ZIMBABWE STOCK EXCHANGE LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky ZIMBABWE STOCK EXCHANGE LIMITED.

Pobočky ZIMBABWE STOCK EXCHANGE LIMITED

XZIMZWH1XXX

FLOOR 5, CHIYEDZA HOUSE, HARARE

XZIMZWHAXXX

FLOOR 8, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.