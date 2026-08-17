XVLARU81XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky VLADIVOSTOK (RUSSIA) STOCK EXCHANGE

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

VLADIVOSTOK (RUSSIA) STOCK EXCHANGE

Adresa pobočky

Kód pobočky

XVLARU81XXX

Název banky

VLADIVOSTOK (RUSSIA) STOCK EXCHANGE

Město

VLADIVOSTOK

XVLARU81XXX

Banka VLADIVOSTOK (RUSSIA) STOCK EXCHANGE není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky VLADIVOSTOK (RUSSIA) STOCK EXCHANGE

Najděte kódy Swift různých poboček banky VLADIVOSTOK (RUSSIA) STOCK EXCHANGE.

Pobočky VLADIVOSTOK (RUSSIA) STOCK EXCHANGE

XVLARU81XXX

VLADIVOSTOK

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.