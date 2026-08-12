XTEHIRT1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TEHRAN STOCK EXCHANGE CORP

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TEHRAN STOCK EXCHANGE CORP

Adresa pobočky

HAFEZ AVENUE 228

Kód pobočky

XTEHIRT1XXX

Název banky

TEHRAN STOCK EXCHANGE CORP

Město

TEHRAN

XTEHIRT1XXX

Banka TEHRAN STOCK EXCHANGE CORP není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TEHRAN STOCK EXCHANGE CORP

Najděte kódy Swift různých poboček banky TEHRAN STOCK EXCHANGE CORP.

Pobočky TEHRAN STOCK EXCHANGE CORP

XTEHIRT1XXX

HAFEZ AVENUE 228, TEHRAN, 1138913111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.