XSAMRU31XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NON-BANKING CREDIT ORGANIZATION PAYMENTS AND SETTLEMENTS (JOINT-STOCK COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NON-BANKING CREDIT ORGANIZATION PAYMENTS AND SETTLEMENTS (JOINT-STOCK COMPANY)

Adresa pobočky

MITCHURINA STR. 78

Kód pobočky

XSAMRU31XXX

Název banky

NON-BANKING CREDIT ORGANIZATION PAYMENTS AND SETTLEMENTS (JOINT-STOCK COMPANY)

Město

SAMARA

XSAMRU31XXX

Banka NON-BANKING CREDIT ORGANIZATION PAYMENTS AND SETTLEMENTS (JOINT-STOCK COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NON-BANKING CREDIT ORGANIZATION PAYMENTS AND SETTLEMENTS (JOINT-STOCK COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky NON-BANKING CREDIT ORGANIZATION PAYMENTS AND SETTLEMENTS (JOINT-STOCK COMPANY).

Pobočky NON-BANKING CREDIT ORGANIZATION PAYMENTS AND SETTLEMENTS (JOINT-STOCK COMPANY)

XSAMRU31XXX

MITCHURINA STR. 78, SAMARA, 443110

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.