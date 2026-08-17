XRUSRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky RUSSIAN EXCHANGE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

RUSSIAN EXCHANGE

Adresa pobočky

MYASNITSKAYA ST. 26

Kód pobočky

XRUSRUM1XXX

Název banky

RUSSIAN EXCHANGE

Město

MOSCOW

XRUSRUM1XXX

Banka RUSSIAN EXCHANGE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky RUSSIAN EXCHANGE

Najděte kódy Swift různých poboček banky RUSSIAN EXCHANGE.

Pobočky RUSSIAN EXCHANGE

XRUSRUM1XXX

MYASNITSKAYA ST. 26, MOSCOW, 101000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.