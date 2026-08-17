XROVRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky REGIONAL EXCHANGE CENTER MICEX-SOUTH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

REGIONAL EXCHANGE CENTER MICEX-SOUTH

Adresa pobočky

PROSPECT SOKOLOVA 78 OFFICE 201

Kód pobočky

XROVRU21XXX

Název banky

REGIONAL EXCHANGE CENTER MICEX-SOUTH

Město

ROSTOV-ON-DON

XROVRU21XXX

Banka REGIONAL EXCHANGE CENTER MICEX-SOUTH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky REGIONAL EXCHANGE CENTER MICEX-SOUTH

Najděte kódy Swift různých poboček banky REGIONAL EXCHANGE CENTER MICEX-SOUTH.

Pobočky REGIONAL EXCHANGE CENTER MICEX-SOUTH

XROVRU21XXX

PROSPECT SOKOLOVA 78 OFFICE 201, ROSTOV-ON-DON, 344010

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.