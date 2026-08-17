XPETRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ST.PETERSBURG STOCK EXCHANGE ZAO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ST.PETERSBURG STOCK EXCHANGE ZAO

Adresa pobočky

VO TH LINE 15 - ST. PETERSBURG

Kód pobočky

XPETRU21XXX

Název banky

ST.PETERSBURG STOCK EXCHANGE ZAO

Město

ST. PETERSBURG

XPETRU21XXX

Banka ST.PETERSBURG STOCK EXCHANGE ZAO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ST.PETERSBURG STOCK EXCHANGE ZAO

Najděte kódy Swift různých poboček banky ST.PETERSBURG STOCK EXCHANGE ZAO.

Pobočky ST.PETERSBURG STOCK EXCHANGE ZAO

XPETRU21XXX

VO TH LINE 15 - ST. PETERSBURG, ST. PETERSBURG, 196084

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.