XPAEPS21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PALESTINE SECURITIES EXCHANGE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PALESTINE SECURITIES EXCHANGE

Adresa pobočky

AL-QASER BLDG, 3RD FLOOR

Kód pobočky

XPAEPS21XXX

Název banky

PALESTINE SECURITIES EXCHANGE

Město

NABLUS

XPAEPS21XXX

Banka PALESTINE SECURITIES EXCHANGE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PALESTINE SECURITIES EXCHANGE

Najděte kódy Swift různých poboček banky PALESTINE SECURITIES EXCHANGE.

Pobočky PALESTINE SECURITIES EXCHANGE

XPAEPS21XXX

AL-QASER BLDG, 3RD FLOOR, NABLUS

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.