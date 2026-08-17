XMICRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX)

Adresa pobočky

BOLSHOY KISLOVSKY LANE 13

Kód pobočky

XMICRUM1XXX

Název banky

MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX)

Město

MOSCOW

XMICRUM1XXX

Banka MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX)

Najděte kódy Swift různých poboček banky MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX).

Pobočky MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX)

XMICRUM1XXX

BOLSHOY KISLOVSKY LANE 13, MOSCOW, 103009

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.