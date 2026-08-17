XMICRUM1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX)
Detaily kódu Swift
MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX)
BOLSHOY KISLOVSKY LANE 13
XMICRUM1XXX
MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX)
MOSCOW
Banka MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX)
Najděte kódy Swift různých poboček banky MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX).
Pobočky MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.