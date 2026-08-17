XMDGMGM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MARCHE INTERBANCAIRE DES DEVISES M.I.D.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MARCHE INTERBANCAIRE DES DEVISES M.I.D.

Adresa pobočky

B.F.V

Kód pobočky

XMDGMGM1XXX

Název banky

MARCHE INTERBANCAIRE DES DEVISES M.I.D.

Město

ANTANANARIVO

XMDGMGM1XXX

Banka MARCHE INTERBANCAIRE DES DEVISES M.I.D. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MARCHE INTERBANCAIRE DES DEVISES M.I.D.

Najděte kódy Swift různých poboček banky MARCHE INTERBANCAIRE DES DEVISES M.I.D..

Pobočky MARCHE INTERBANCAIRE DES DEVISES M.I.D.

XMDGMGM1XXX

B.F.V, ANTANANARIVO, 101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.