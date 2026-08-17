XCARVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CARACAS STOCK EXCHANGE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CARACAS STOCK EXCHANGE

Adresa pobočky

CALLE SORO CAIMA ENTRE AVENIDAS

Kód pobočky

XCARVEC1XXX

Název banky

CARACAS STOCK EXCHANGE

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

XCARVEC1XXX

Banka CARACAS STOCK EXCHANGE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CARACAS STOCK EXCHANGE

Najděte kódy Swift různých poboček banky CARACAS STOCK EXCHANGE.

Pobočky CARACAS STOCK EXCHANGE

XCARVEC1XXX

CALLE SORO CAIMA ENTRE AVENIDAS, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.