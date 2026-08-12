WAIVIQBBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky WARKA BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

WARKA BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

Adresa pobočky

17 ABU JAAFER AL MANSOUR STREET

Kód pobočky

WAIVIQBBXXX

Název banky

WARKA BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

Město

BAGHDAD

WAIVIQBBXXX

Banka WARKA BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky WARKA BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

Najděte kódy Swift různých poboček banky WARKA BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE.

Pobočky WARKA BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

WAIVIQBAXXX

14TH STREET, BAGHDAD, 10064

WAIVIQBBXXX

17 ABU JAAFER AL MANSOUR STREET, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.