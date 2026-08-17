VUZBRU41XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky VUZ BANK JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

VUZ BANK JSC

Adresa pobočky

MALYSHEVA, BANK LANE., PEREULOK

Kód pobočky

VUZBRU41XXX

Název banky

VUZ BANK JSC

Město

Yekaterinburg

VUZBRU41XXX

Banka VUZ BANK JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky VUZ BANK JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky VUZ BANK JSC.

Pobočky VUZ BANK JSC

VUZBRU41XXX

MALYSHEVA, BANK LANE., PEREULOK, Yekaterinburg, 620214

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.