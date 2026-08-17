VTCARUMMMT9

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC VTB CAPITAL

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC VTB CAPITAL

Adresa pobočky

PRESNENSKAYA EMBANKMENT 12

Kód pobočky

VTCARUMMMT9

Název banky

JSC VTB CAPITAL

Město

MOSCOW

VTCARUMMMT9

Banka JSC VTB CAPITAL není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC VTB CAPITAL

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC VTB CAPITAL.

Pobočky JSC VTB CAPITAL

VTCARUMMCUS

PRESNENSKAYA EMBANKMENT 12, MOSCOW, 123100

VTCARUMMMT9

PRESNENSKAYA EMBANKMENT 12, MOSCOW, 123112

VTCARUMMXXX

PRESNENSKAYA EMBANKMENT 12, MOSCOW, 123112

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.