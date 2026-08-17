VORZRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK VORONEZH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK VORONEZH

Adresa pobočky

CHELYUSKINCEV UL. 149

Kód pobočky

VORZRUM1XXX

Název banky

BANK VORONEZH

Město

VORONEZH

VORZRUM1XXX

Banka BANK VORONEZH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK VORONEZH

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK VORONEZH.

Pobočky BANK VORONEZH

VORZRUM1XXX

CHELYUSKINCEV UL. 149, VORONEZH, 394006

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.