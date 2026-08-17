VORNRU21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky OJSC CENTRAL BLACK EARTH REGIONAL INSTITUTE FOR DESIGNING WATER MANAGEMENT AND RECLAMATION CONSTRUCTION
Detaily kódu Swift
OJSC CENTRAL BLACK EARTH REGIONAL INSTITUTE FOR DESIGNING WATER MANAGEMENT AND RECLAMATION CONSTRUCTION
ORDZHONIKIDZE STR B. 25
VORNRU21XXX
OJSC CENTRAL BLACK EARTH REGIONAL INSTITUTE FOR DESIGNING WATER MANAGEMENT AND RECLAMATION CONSTRUCTION
VORONEZH
Banka OJSC CENTRAL BLACK EARTH REGIONAL INSTITUTE FOR DESIGNING WATER MANAGEMENT AND RECLAMATION CONSTRUCTION není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky OJSC CENTRAL BLACK EARTH REGIONAL INSTITUTE FOR DESIGNING WATER MANAGEMENT AND RECLAMATION CONSTRUCTION
Najděte kódy Swift různých poboček banky OJSC CENTRAL BLACK EARTH REGIONAL INSTITUTE FOR DESIGNING WATER MANAGEMENT AND RECLAMATION CONSTRUCTION.
Pobočky OJSC CENTRAL BLACK EARTH REGIONAL INSTITUTE FOR DESIGNING WATER MANAGEMENT AND RECLAMATION CONSTRUCTION
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.