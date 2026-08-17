VORNRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky OJSC CENTRAL BLACK EARTH REGIONAL INSTITUTE FOR DESIGNING WATER MANAGEMENT AND RECLAMATION CONSTRUCTION

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

OJSC CENTRAL BLACK EARTH REGIONAL INSTITUTE FOR DESIGNING WATER MANAGEMENT AND RECLAMATION CONSTRUCTION

Adresa pobočky

ORDZHONIKIDZE STR B. 25

Kód pobočky

VORNRU21XXX

Název banky

OJSC CENTRAL BLACK EARTH REGIONAL INSTITUTE FOR DESIGNING WATER MANAGEMENT AND RECLAMATION CONSTRUCTION

Město

VORONEZH

VORNRU21XXX

Banka OJSC CENTRAL BLACK EARTH REGIONAL INSTITUTE FOR DESIGNING WATER MANAGEMENT AND RECLAMATION CONSTRUCTION není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky OJSC CENTRAL BLACK EARTH REGIONAL INSTITUTE FOR DESIGNING WATER MANAGEMENT AND RECLAMATION CONSTRUCTION

Najděte kódy Swift různých poboček banky OJSC CENTRAL BLACK EARTH REGIONAL INSTITUTE FOR DESIGNING WATER MANAGEMENT AND RECLAMATION CONSTRUCTION.

Pobočky OJSC CENTRAL BLACK EARTH REGIONAL INSTITUTE FOR DESIGNING WATER MANAGEMENT AND RECLAMATION CONSTRUCTION

VORNRU21XXX

ORDZHONIKIDZE STR B. 25, VORONEZH, 394000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.