VORCRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC VOCBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC VOCBANK

Adresa pobočky

ULYANOV STREET 26/11 - NIZHNIY

Kód pobočky

VORCRU21XXX

Název banky

JSC VOCBANK

Město

NIZHNIY NOVGOROD

VORCRU21XXX

Banka JSC VOCBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC VOCBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC VOCBANK.

Pobočky JSC VOCBANK

VORCRU21XXX

ULYANOV STREET 26/11 - NIZHNIY, NIZHNIY NOVGOROD, 603950

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.