VOLJRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky VOLOGZHANIN BANK AO

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

VOLOGZHANIN BANK AO

Adresa pobočky

UL. BATJUSHKOVA D. 11

Kód pobočky

VOLJRU21XXX

Název banky

VOLOGZHANIN BANK AO

Město

VOLOGDA

VOLJRU21XXX

Banka VOLOGZHANIN BANK AO není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky VOLOGZHANIN BANK AO

Najděte kódy Swift různých poboček banky VOLOGZHANIN BANK AO.

Pobočky VOLOGZHANIN BANK AO

VOLJRU21XXX

UL. BATJUSHKOVA D. 11, VOLOGDA, 160001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.