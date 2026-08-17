VOLARU31XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky OPEN JOINT STOCK COMPANY INTERREGIONAL VOLGO-KAMSKBANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

OPEN JOINT STOCK COMPANY INTERREGIONAL VOLGO-KAMSKBANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Adresa pobočky

VLADIMIRSKAYA/POLEVAYA UL 1A/86-88

Kód pobočky

VOLARU31XXX

Název banky

OPEN JOINT STOCK COMPANY INTERREGIONAL VOLGO-KAMSKBANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Město

SAMARA

VOLARU31XXX

Banka OPEN JOINT STOCK COMPANY INTERREGIONAL VOLGO-KAMSKBANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky OPEN JOINT STOCK COMPANY INTERREGIONAL VOLGO-KAMSKBANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Najděte kódy Swift různých poboček banky OPEN JOINT STOCK COMPANY INTERREGIONAL VOLGO-KAMSKBANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT.

Pobočky OPEN JOINT STOCK COMPANY INTERREGIONAL VOLGO-KAMSKBANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

VOLARU31XXX

VLADIMIRSKAYA/POLEVAYA UL 1A/86-88, SAMARA, 443096

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.